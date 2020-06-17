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رئيس النواب: أتمنى قبل انتهاء الفصل التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:21 م
رئيس النواب: أتمنى قبل انتهاء الفصل التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة إلى الحكومة لاسيما مع بدء العد التنازلى لإنتهاء الفصل التشريعى للمجلس الحالى (5 سنوات)، إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، مضيفا: المجلس أوشك فصله الأول على الانتهاء لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن مجلس النواب كان داعما للحكومة، وربما تسبب ذلك فى النقد فى الشارع، وكان المجلس يعنى جيداً تماما الظرف الذى تواجه الدولة.

وتابع عبد العال قائلاً، إن المجلس نحى الأدوات الرقابية التى تعطى شعبية للنائب لمساندة الحكومة، وحاولنا نكون سند للحكومة فى مناحى الحياة، وأتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة".

وفى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا: "لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لانها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالى لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة".

ونوه عبد العال، إلى إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية "تخلى أى واحد ناوى يدشن مصنع يقول لا خلينى بعيد، وده اللى بيخلى الناس تروح تستثمر فى العقارات".

ووجه عبد العال حديثه للحكومة قائلا:"أنا عارف أن هم الدنيا نزل على وزير المالية بسبب أن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة وضع مطالب الشعب عين الاعتبار".


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على عبد العال

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