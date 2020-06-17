اليوم السابع
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رئيس الشركة القابضة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لفواتير المياه

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:57 م
رئيس الشركة القابضة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى لفواتير المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة علي الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS.
 
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للقطاعات المختلفة بالدولة وخاصه الخدمات التي تمس المواطنين وفي إطار تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، وطبقاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح رسلان، أن هذا التطبيق يتيح للمواطن سداد فواتير مياه الشرب والصرف الصحي وذلك لعدد 10 شركات تابعة للشركة القابضة كمرحله اولى وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الاسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، سيناء) وجاري العمل على اضافة هذه الخدمة لباقي الشركات تباعاً وذلك لإتاحة الخدمة لجميع العملاء على مستوي الجمهورية.
 
 وأوضح أن تطبيق الهاتف المحمول 125-HCWW، يتيح عدة مزايا أخري من أهمها، إرسال إشعارات للمواطنين المسجلين على التطبيق بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بالإضافة الى امكانية تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافي لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق. وكذا التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
 
وعن كيفية استخدام التطبيق لسداد الفواتير، قال المهندس أحمد بركات، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، إن تحميل تطبيق 125 متاح مجانا على الهاتف المحمول، ويقوم المواطن بانشاء حساب بالبيانات المطلوبة، ثم اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الالكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به ومن ثم يظهر له قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.
 
 

وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

الشركه القابضه

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