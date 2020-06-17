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رئس برلمان الكويت يعلن إقرار 7 قوانين بفضل التنسيق والتحضير

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:32 م
رئس برلمان الكويت يعلن إقرار 7 قوانين بفضل التنسيق والتحضير مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتى
إيمان حنا

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أكد رئيس مجلس الأمة بالكويت مرزوق الغانم أن جلسة اليوم شهدت إنجازا تاريخيا بفضل التنسيق والتعاون الحكومى النيابى، مشددا على أن العبرة ليست فى عدد الجلسات إنما فى النتائج التى تخرج بها، مؤكدا أن كمية القوانين التى طرحت تحتاج إلى أشهر عديدة لإنجازها، وفق الراى الكويتية.

وأشار إلى إقرار 7 قوانين بفضل التنسيق والتحضير الجيد، لافتا إلى أن عدد الجلسات لن يقل عن عدد الجلسات المدرجة في الجدول الموزع عند بدء دور الانعقاد "وفترة توقف المجلس ستضاف إلى فترة دور الانعقاد".

وسبق أن ناقشت اللجنة المالية ببرلمان الكويت مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة، مع استكمال مناقشة مشروع قانون في شأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشئون التنمية الاقتصادية وممثلي الهيئة العامة للقوى العامة، وفق الراى الكويتية.

وذلك وسط شبه جهوزية لمشروع الإفلاس الذى تمت مناقشته أكثر من مرة في اللجنة، في حين سيتم التعديل على مشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا، لمنح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مزايا لضمان وظائفهم.

ومن جهة أخرى كان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قد وضع نواب مجلس الأمة الكويتي؛ أمام حقائق واجهتها حكومته خلال تصديها لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياتها.


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مجلس الامة بالكويت

جلسة مجلس الامة اليوم

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