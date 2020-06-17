اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:08 م
خالد صلاح
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دول دعم الشرعية باليمن ترحب برفع اسم التحالف من التقرير الأممى بشأن الأطفال والنزاع المسلح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:48 م
دول دعم الشرعية باليمن ترحب برفع اسم التحالف من التقرير الأممى بشأن الأطفال والنزاع المسلح العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف الداعم للشرعية اليمنية
إيمان حنا

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رحبت دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، مشيرين إلى اعتراف القرار بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين فى النزاع المسلح - وخاصة الأطفال - والتدابير الوقائية والحمائية التى اتخذها التحالف لتعزيز حماية الأطفال فى اليمن. وفق صحيفة الرياض السعودية.

جاء ذلك فى بيان صحفى صدر الليلة الماضية، حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 حول الأطفال والنزاع المسلح، وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال مع أسرهم الذين جندهم الحوثيون، وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكداً أن جهود التحالف تضمنت انخراطا مكثفا مع الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة فيرجينيا غامبا.

وقال البيان، تقدر دول التحالف تقديراً عميقاً ويدعمون بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام، ويتطلعون إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع السيدة غامبا ومكتبها لحماية الأطفال فى اليمن وحول العالم، وأضاف: علاوة على ذلك، يأخذ التحالف أى ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد.

وأفاد البيان أنه للتحقيق فى الادعاءات المنسوبة إليه فى التقرير، يدعو تحالف دعم الشرعية فى اليمن الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات.

وجددت دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى البيان التأكيد على مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال فى النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنسانى الدولي.


التحالف العربى فى اليمن

اليمن

تجنيد الاطفال فى اليمن

الامم المتحدة

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