خروج 78 حالة شفاء جديدة من كورونا بمستشفيات العزل في الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 78 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وضمت القائمة 25 حالة من مستشفي أبو حماد المركزي، و 20 من مستشفي العزل بفاقوس، و 12 من مستشفي الإبراهيمية المركزي، و 9 من مستشفي منيا القمح المركزي، و 5 من مستشفي السعديين المركزي، و 3 من مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 3 من مستشفي أبو كبير المركزي، و حالة من مستشفي أولاد صقر المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 840 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 147 بمستشفي السعديين، و 125 بمستشفي أبو حماد المركزي، و 97 بمستشفي منيا القمح المركزي، 71 بعزل فاقوس، 48 بمستشفي بلبيس، و 33 بمستشفي الإبراهيمية المركزي، و 29 حالات بالصدر، و 28 بمستشفي ههيا المركزي، و 21 بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و 21 بمستشفي ديرب نجم المركزي، و 17 بمستشفي أولاد صقر المركزي، و 10 بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، و 9 بحميات الزقازيق، و 7 بمستشفي مشتول السوق المركزي، و 4 بمستشفي أبو كبير المركزي، و 2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفي الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

وفى نفس السياق قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 مليون جنيه و 700 ألف، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع، ومدير المستشفي بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبي وتجهيزه وتشغيله في خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثني علي أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.