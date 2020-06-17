خالد العنانى يعرض على قبرص إجراءات عودة السياحة لثلاث محافظات أول يوليو

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع Savvas Perdios نائب الوزير للسياحة في قبرص، استكمالا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة.

و قد وجه نائب الوزير للسياحة في قبرص الدعوة للدكتور خالد العناني لزيارة قبرص، كما حرص الدكتور خالد العناني علي توجيه الدعوة لنائب الوزير للسياحة في قبرص لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية بها.

حضر الاتصال السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية.

واستعرض وزير السياحة والآثار ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة لاعادة التشغيل واستقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والانشطة السياحية وإعادة فتح المتاحف والمواقع الاثرية، حيث سيتم فتح السياحة الخارجية الوافدة الي مصر اعتبارا من أوائل يوليو بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي.

ومن جانبه أكد نائب الوزير للسياحة في قبرص علي عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في العديد من المجلات وخاصة في مجال السياحة، مؤكدا علي أهمية التنسيق والتعاون السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الحديث أهمية تبادل الخبرات بين البلدين للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته علي قطاع السياحة علي المستوي العالمي؛ حيث اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما خاصة علي المستوى الفني بين ممثلي البلدين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين علي أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة حساسة وحرجة بالنسبة لقطاع السياحة عالميا.