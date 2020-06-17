"خارجية فلسطين": 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس "كورونا" بصفوف جالياتنا

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة، بصفوف جالياتها في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن الأمريكية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفادت سفارة فلسطين لدى مصر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءًا من صباح اليوم الأربعاء لمدة أسبوع قابل للتمديد، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة والمندوبية.

كما أفادت لجنة المتابعة بالوزارة تسجيل صابتين جديدتين في صفوف الطلبة بالجزائر، و3 إصابات جديدة بالبرازيل كما تقوم الوزارة بمتابعة أحوال الجالية في العديد من الدول الأخرى وتوفير احتياجاتهم بشكل عام.