اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"خارجية فلسطين": 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس "كورونا" بصفوف جالياتنا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:29 م
"خارجية فلسطين": 142 حالة وفاة و2078 إصابة بفيروس "كورونا" بصفوف جالياتنا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تسجيل حالتي وفاة، بصفوف جالياتها في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الإصابات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.
وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن الأمريكية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.
وأفادت سفارة فلسطين لدى مصر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الوفيات إلى 7 حالات، حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.
وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءًا من صباح اليوم الأربعاء لمدة أسبوع قابل للتمديد، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة والمندوبية.
كما أفادت لجنة المتابعة بالوزارة تسجيل صابتين جديدتين في صفوف الطلبة بالجزائر، و3 إصابات جديدة بالبرازيل كما تقوم الوزارة بمتابعة أحوال الجالية في العديد من الدول الأخرى وتوفير احتياجاتهم بشكل عام.


وزارة الخارجية الفلسطينية

كورونا

فلسطين

فيروس كورونا

كورونا فى فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة