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حميدتى يبحث مع الجانب الإثيوبى قضايا الحدود والعلاقات الثنائية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:09 م
حميدتى يبحث مع الجانب الإثيوبى قضايا الحدود والعلاقات الثنائية محمد حمدان دقلو حميدتى
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، أن نائب رئيس المجلس السيادى السودان محمد حمدان دقلو "حميدتى"، سيبحث مع الجانب الإثيوبى قضايا الحدود والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى جانب آخر كان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى السودان، قد أعلن عن توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة السودانية فى 20 يونيو الجارى، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وقال حميدتى فى ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتى ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجرى الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلى المشاركة فى السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق.

وأشاد حميدتى بروح المثابرة التى اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التى تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضى إلى سلام دائم.


حميدتى

السودان

اخبار السودان

اثيوبيا

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