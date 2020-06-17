اليوم السابع
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حملة تموينية لإعادة الانضباط للأسواق وضبط قضايا الغش التجارى بالجيزة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:27 ص
حملة تموينية لإعادة الانضباط للأسواق وضبط قضايا الغش التجارى بالجيزة حملة تموينية - أرشيفية
كتب ــبهجت أبو ضيف

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أعد ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لضبط حائزى السلع الغذائية الفاسدة، والمنتجات مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، أسفرت عن تحرير 97 قضية تموينية متنوعة بين غش تجارى، وإغلاق منشأت بدون ترخيص، وضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية، غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبر ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 


مباحث التموين

سلع غذائية مجهولة

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