اليوم السابع
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حملة تموينية بمنيا القمح تضبط لحوما فاسدة وتحرر 11 مخالفة ومحضرا لمحلات ومخابز

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:42 م
حملة تموينية بمنيا القمح تضبط لحوما فاسدة وتحرر 11 مخالفة ومحضرا لمحلات ومخابز لحوم فاسدة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ترأس على عبد المحسن مدير الإدارة التموينية بمنيا القمح محافظة الشرقية حملة تموينية وتحت إشراف كرلس عبد الملك رئيس قسم الرقابة التموينية بالمركز للمرور على المخابز والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية بالاشتراك مع الطب البيطري.

 

أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم  1578 جنح ضد صاحب فرش لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمة رأس وكبدة منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 18 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير المحضر رقم  1568 جنح ضد مجهول صاحب فرش لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمة رأس وكبده منتهى الصلاحية وتم التحفظ على 22 كيلو.

 

كما تحرر المحضر 1579 جنح ضد دهب صاحب فرش لبيع اللحوم بمنيا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحمة رأس وكبده منتهى الصلاحية وتم التحفظ على ٣٨ كيلو.

 

وتقرير مخالفة مخبز بلدى ناهد كفر بدران عدم نظافة أدوات وتقرير مخالفة مخبز بلدى عليه -التلين عدم إعطاء البون وتقرير مخالفة مخبز بلدى محمد التلين-عدم نظافة أدوات وتقرير مخالفة مخبز بلدى عماد منيا القمحإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتقرير مخالفة مخبز بلدى أسامه -ميت يزيدإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتقرير مخالفة مخبز بلدى جمال ميت يزيدإنتاج خبز ناقص الوزن ١٩جرام وتقرير مخالفة مخبز بلدى محمود-منيا القمحإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتقرير مخالفة مخبز بلدى وائل منيا القمحإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

 

وجارى المتابعة وتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة بدائرة المركز.


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تموين

منيا القمح

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