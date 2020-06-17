حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات إزالة تعديات بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، حملاتهم لإزالة التعديات على حرم النيل، حيث تم بإدارة نيل الأقصر خلال الـ24 ساعة الماضية، وفى إطار المتابعة اليومية والتنسيق المستمر لتنفيذ قرارات الإزالة فى مهدها، استمرار حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة ناحية الفارسية ونجع أبو حميد بزمام هندسة نيل إسنا منها عدد 3 قرار مبانى من الطوب الأبيض والأسمنت، وعدد 3 قرار عمل تندة ومظلة من الحديد وكذلك عدد 4 قرارات ردم.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وتنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا، وعدد 6 قرار بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرارات إزالة منهم عدد 4 قرارات مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرارات ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرارات ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرارات ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة.

وأعلنت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.



إزالة مبانى مخالفة على النيل



حماية النيل بالأقصر تنفذ 10 قرارات مبانى ومظلة بزمام نيل إسنا (2)



تنفذ 10 قرارات إزالة مبانى مخالفة على نيل إسنا (3)

جانب من الإزالة