اليوم السابع
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حجز 5 أشخاص صادر ضدهم أحكام بسبب محالفات بناء فى المعصرة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:46 ص
حجز 5 أشخاص صادر ضدهم أحكام بسبب محالفات بناء فى المعصرة كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعصرة بحجز 5 أشخاص بينهم مقاولان قاما ببناء عقارات مخالفة، وصادر ضدهما أحكام غرامات لمخالفة قرار رئيس الوزراء، على ذمة التحريات، وتمكن رجال مباحث المعصرة، من القبض على كل من "ع.س"، مقاول مقيم بحدائق حلوان، هارب من أحكام غرامات بناء مخالف بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، و"أ.أ.ط" مقيم دائرة القسم، هارب من مجمع 10 أحكام، مخالفات مبان، لقرارات الدولة بوقف أعمال البناء.
 
كما تم ضبط "و.ص.ا" وشقيقاتها "ن" و" أ" بمحافظة الجيزة، ولهن عنوان آخر بدائرة القسم، هاربات من أحكام غرامات مبان، وتم القبض عليهن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وشنت أجهزة الدولة العديد من الحملات خلال الفترة الماضية، وتستمر الحملات الرادعة والتصدي بكل حزم وشدة للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة موجها بعدم التهاون فى حق الدولة والضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واستمرار الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.

وقد نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة سعد الله رشوان اليوم حملة إزالة مكبرة لـ27 محلا على أراضى أملاك الدولة أمام الوحدة المحلية لقرية بطورس بمساحة 706 أمتار عبارة عن :-

- 24 محلا بمساحة 356 مترا على حرم الطرق.

- 3 محلات بمساحة 350 مترا على حرم الرى والصرف.

وتم رفع التراكمات الناجمة عن تلك الإزالات والتعديات الأمر الذى أدى إلى عودة واتساع الطريق ليصبح بعرض 30 مترا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


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