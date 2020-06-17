اليوم السابع
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حجز شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات بالنزهة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:03 م
حجز شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته عملات بالنزهة نقد اجنبى،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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امرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحجز  شخص على ذمة التحريات ، لقيامه بالاشتراك مع أخر هارب بالاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة النزهة، وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

تمكنت القوة من  إستيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد") بينما لاذ الآخر بالفرار، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها  على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط" مبلغ 9400 دولار أمريكى).

بمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 


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