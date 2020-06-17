حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين

أمرت نيابة البساتين بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهم المواطنين بالإكراه أعلى دائرى البساتين، بعد استقلالهم دراجة بخارية أعلى الطريق ، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغات من الأهالى بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية و يسرقونهم بالإكراه و يلقون الحجارة عليهم فى حالة تتبعهم بالطريق الدائري، دائرة القسم، وبتكثييف التحريات بعد انتشار مقاطع بفيس بوك لهم ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال عرض صور المتهمين القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم لوقائع السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
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