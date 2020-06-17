اليوم السابع
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حبس عاطل بتهمة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى بالنزهه 4 أيام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:20 م
حبس عاطل بتهمة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى بالنزهه 4 أيام عملة أجنبية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفى، كما طلبت سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على شخص متهم بالاشتراك مع أخر هارب فى الاتجار في النقد الأجنبى بمنطقة النزهة وجارى ضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة إشتبهت فى سيارة يستقلها شخصين، حال توقفها بجانب الطريق، وفور مشاهدتهما للقوات لاذا بالفرار بالسيارة.

وتمكنت القوة من استيقاف السيارة وضبط قائدها (مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام حبس جزئى " تبديد ") بينما لاذ الآخر بالفرار.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 492 ألف جنيه مصرى "خاصة بالمتهم المضبوط"- مبلغ 9400 دولار أمريكى).

وبمواجهته أقر بسابقة تعرفه على المتهم الهارب "لا يعلم بياناته" من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلمه من الأخير بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بأقل من السعر المتداول فإتفق معه على التقابل بالمكان محل الضبط لإستبدال المبلغ المالى المضبوط بحوزته لعملة الدولار ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط "من عملة الدولار" خاص بالمتهم الهارب. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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