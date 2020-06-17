اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:20 م
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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى المقطم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:13 م
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى المقطم سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم الجزئية ، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، لاستكمال التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، مفاده تلقية بلاغا من سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بأنه اثناء سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهاً عنه ، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائق "تاكسى" ، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.


المقطم

جريمة سرقة

سرقة سيارة

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