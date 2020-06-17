اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 8112 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:21 ص
حبس صاحب شركة ضبط بحوزته 8112 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة مستلزمات طبية مجهولة - أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 8112 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط المديرالمسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته ( 8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى، خافض حرارة،كمامة ، ترمومتر") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".


امن القاهرة

شركة بدون تراخيص

اخبار عاجلة

مستلزمات طبية

اخبار الحوادث

السيدة زينب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة