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جو بايدن: فى أمتنا يمكن أن يتسبب لون بشرتك في تعريض حياتك للخطر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:25 م
جو بايدن: فى أمتنا يمكن أن يتسبب لون بشرتك في تعريض حياتك للخطر جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الحقيقة، فى الولايات المتحدة، يمكن أن يتسبب لون البشرة فى تعريض حياة بعض الأشخاص للخطر.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إن حقيقة أمتنا هي أنه في كثير من الأحيان يمكن أن يتسبب لون بشرتك وحده في تعريض حياتك للخطر، ولمدة طويلة، كانت العنصرية النظامية تضطهد مجتمعات الملونين في الولايات المتحدةعلى هذا أن يتغير".

 

بايدن

بايدن

 

وفى سياق آخر سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث أكد أن إنجازاته فى 4 سنوات فقط تجاوزت ما حقق بايدن خلال 4 عقود، وفند ترامب إخفاقات منافسة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أنجزت فى أقل من 4 سنوات أكثر مما فعله بايدن فى أكثر من 40 عامًا، بما فى ذلك أمريكا السوداء.. لقد كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل لعقود.. الصفقات التجارية السيئة، والحروب التى لا نهاية لها، كما تسميها، فقد أظهر افتقارًا تامًا للقيادة.. إنه ضعيف ويطلق النار".

يأتى هذا بعد ساعات من هجوم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، واتهامه بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية، حيث كتب جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".


جو بايدن

الانتخابات الامريكية

مجتمعات الملونين

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