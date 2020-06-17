جونسون عن مفاوضات التجارة مع استراليا: نخوضها بصفتنا المستقلة لأول مرة منذ عقود

كتب محمد شعلان

علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي تخوضها المملكة المتحدة مع استراليا، برسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك عدد قليل من دول العالم التي تشترك في صداقة أقرب من أستراليا والمملكة المتحدة. والآن، بصفتنا دولة تجارية مستقلة لأول مرة منذ عقود ، لدينا الفرصة لتحويل تاريخنا المشترك وصداقتنا إلى اتفاقية تجارة حرة رائدة عالميًا".

There are few countries in the world who share a closer friendship than Australia and the UK.



Now, as an independent trading nation for the first time in decades, we have the opportunity to turn our shared history and friendship into a world-leading free trade agreement. 🇬🇧🇦🇺 pic.twitter.com/PPWESs3aHq — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 17, 2020

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أستراليا ونيوزيلندا على وشك البدء في مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة، فيما قال وزير التجارة الأسترالي إنه "إشارة قوية على دعمنا المتبادل للتجارة الحرة" في عالم ما بعد القرن التاسع عشر، وأوضح سيمون برمنجهام إن أستراليا "على استعداد لمساعدة المملكة المتحدة في إيجاد بدايات جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وبذلك تفتح أبوابًا جديدة للمزارعين والشركات والمستثمرين لدينا".

وأضاف برمنجهام في بيان صدر يوم الأربعاء "لقد كنا نستعد لهذه الصفقة منذ أن قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي والترحيب بموافقتهم على بدء المفاوضات"، وأوضحت الصحيفة، أن المملكة المتحدة هي سابع أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وأكد برمنجهام أن أستراليا والمملكة المتحدة تأملان في إبرام الصفقة "بأسرع ما يمكن" - ربما بحلول نهاية هذا العام ، على الرغم من أنه اعترف بأن هذا قد يكون إطارًا زمنيًا طموحًا.

وتابع أن كلا الجانبين يريدان "اتفاقية طموحة وشاملة تبني على روابطنا الكبيرة بين الناس بالفعل وتخلق فرصاً جديدة للمصدرين ، وتوليد المزيد من الوظائف في دولنا".

ولفت برمنجهام إلى أنه "مع بدء دولتينا في تحويل تركيزنا نحو الانتعاش الاقتصادي من كوفيد19 ، ستساعد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأستراليا على توسيع الخيارات وفرص التصدير وتأمين سلاسل إمداد أقوى لتحمل الصدمات المستقبلية بشكل أفضل".