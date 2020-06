جونسون عن مفاوضات التجارة مع استراليا: نخوضها بصفتنا المستقلة لأول مرة منذ عقود

علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي تخوضها المملكة المتحدة مع استراليا، برسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك عدد قليل من دول العالم التي تشترك في صداقة أقرب من أستراليا والمملكة المتحدة. والآن، بصفتنا دولة تجارية مستقلة لأول مرة منذ عقود ، لدينا الفرصة لتحويل تاريخنا المشترك وصداقتنا إلى اتفاقية تجارة حرة رائدة عالميًا".

There are few countries in the world who share a closer friendship than Australia and the UK.



Now, as an independent trading nation for the first time in decades, we have the opportunity to turn our shared history and friendship into a world-leading free trade agreement. 🇬🇧🇦🇺 pic.twitter.com/PPWESs3aHq