اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون عن مفاوضات التجارة مع استراليا: نخوضها بصفتنا المستقلة لأول مرة منذ عقود

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:06 م
جونسون عن مفاوضات التجارة مع استراليا: نخوضها بصفتنا المستقلة لأول مرة منذ عقود بوريس جونسون
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي تخوضها المملكة المتحدة مع استراليا، برسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك عدد قليل من دول العالم التي تشترك في صداقة أقرب من أستراليا والمملكة المتحدة. والآن، بصفتنا دولة تجارية مستقلة لأول مرة منذ عقود ، لدينا الفرصة لتحويل تاريخنا المشترك وصداقتنا إلى اتفاقية تجارة حرة رائدة عالميًا".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أستراليا ونيوزيلندا على وشك البدء في مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة، فيما قال وزير التجارة الأسترالي إنه "إشارة قوية على دعمنا المتبادل للتجارة الحرة" في عالم ما بعد القرن التاسع عشر، وأوضح سيمون برمنجهام إن أستراليا "على استعداد لمساعدة المملكة المتحدة في إيجاد بدايات جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وبذلك تفتح أبوابًا جديدة للمزارعين والشركات والمستثمرين لدينا".

 

وأضاف برمنجهام في بيان صدر يوم الأربعاء "لقد كنا نستعد لهذه الصفقة منذ أن قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي والترحيب بموافقتهم على بدء المفاوضات"، وأوضحت الصحيفة، أن المملكة المتحدة هي سابع أكبر شريك تجاري لأستراليا.

 

وأكد برمنجهام أن أستراليا والمملكة المتحدة تأملان في إبرام الصفقة "بأسرع ما يمكن" - ربما بحلول نهاية هذا العام ، على الرغم من أنه اعترف بأن هذا قد يكون إطارًا زمنيًا طموحًا.

 

وتابع أن كلا الجانبين يريدان "اتفاقية طموحة وشاملة تبني على روابطنا الكبيرة بين الناس بالفعل وتخلق فرصاً جديدة للمصدرين ، وتوليد المزيد من الوظائف في دولنا".

 

ولفت برمنجهام إلى أنه "مع بدء دولتينا في تحويل تركيزنا نحو الانتعاش الاقتصادي من كوفيد19 ، ستساعد اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأستراليا على توسيع الخيارات وفرص التصدير وتأمين سلاسل إمداد أقوى لتحمل الصدمات المستقبلية بشكل أفضل".


بوريس جونسون

بريطانيا

الخروج من الاتحاد الاوروبى

استراليا

اتفاقية تجارية

التجارة الحرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة