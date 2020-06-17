"جبت الترنك".. الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنة تصليح الكاوتش.. فيديو

انتشرت صور للفنان حسين أبو حجاج، على منصات التواصل الاجتماعى، خلال عمله فى محل كاوتش بمدينة المنيا – مسقط رأسه – وهى مهنته الأصلية قبل احترافه الفن، ليصبح وجها مألوفا للمشاهدين، ووصف نشطاء حسين أبو حجاج بأنه رجل بسيط يستحق الاحترام ومتصالح مع نفسه.
"جبت الترنك".. الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنة تصليح الكاوتش.. فيديوالأربعاء، 17 يونيو 2020 09:30 م
حسين أبو حجاج
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