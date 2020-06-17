"جبت الترنك".. الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنة تصليح الكاوتش.. فيديو

إعداد ــ باسم فؤاد

انتشرت صور للفنان حسين أبو حجاج، على منصات التواصل الاجتماعى، خلال عمله فى محل كاوتش بمدينة المنيا – مسقط رأسه – وهى مهنته الأصلية قبل احترافه الفن، ليصبح وجها مألوفا للمشاهدين، ووصف نشطاء حسين أبو حجاج بأنه رجل بسيط يستحق الاحترام ومتصالح مع نفسه.