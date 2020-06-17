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"جبت الترنك".. الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنة تصليح الكاوتش.. فيديو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:30 م
"جبت الترنك".. الفنان حسين أبو حجاج يعود لمهنة تصليح الكاوتش.. فيديو حسين أبو حجاج
إعداد ــ باسم فؤاد

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انتشرت صور للفنان حسين أبو حجاج، على منصات التواصل الاجتماعى، خلال عمله فى محل كاوتش بمدينة المنيا – مسقط رأسه – وهى مهنته الأصلية قبل احترافه الفن، ليصبح وجها مألوفا للمشاهدين، ووصف نشطاء حسين أبو حجاج بأنه رجل بسيط يستحق الاحترام ومتصالح مع نفسه.
 

حسين أبو حجاج

الكاوتش

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