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جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:08 ص
جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إجراءات عقد امتحانات الدبلومات الفنية، موضحا أنه سيتم توفير 3 كواشف حرارة داخل كل لجنة سير و1 عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب لحظة الدخول، وجوانتي لكل طالب في كل يوم من أيام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.

وأوضحت مجاهد بالنسبة للعاملين والاداريين باللجان، يتم توفير جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه بلاستيكي طوال فترة الامتحانات التحريرية.
وأشار إلى أنه  بالنسبة للعاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ومراكز توزير الاسئلة وغرفة العمليات ، ومقرات تقدير الدرجات يتم توفير جوانتي كل يوم وكمامة قطن واحدة وواقي وجه طوال مدة العمل ، ومجموعة مطهرات بواقع 1 مجموعة لكل مقر مكونة من 15 لتر كحول وعدد 50 عبوة 125 مللي كحول اثناء فترة الامتحانات العملية والتحريرية .

 

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