جامعة طنطا تتجه لتأسيس كلية الذكاء الصناعي

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن قرار مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2020 بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا.

وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء الكلية بالجامعة يعد إضافة جديدة ويسهم فى إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب وادخال تخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل تخصص الذكاء الاصطناعى الذى يدرب الآلة على القيام بوظائف غير تقليدية، وذلك في اطار اتجاه الدولة نحو الاعتماد على طرق جديدة لنظام التعليم تراعى مستجدات العصر التكنولوجي ، خاصةً أن جامعة طنطا تخدم جميع محافظات الدلتا، مشيراً الى ان إدارة الجامعة بصدد اتخاذ واستكمال اجراءات الإنشاء للكلية لسرعة بدء الدراسة بها.

وكان الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أعلن عن نجاح فريق بحثي ضم كل من الدكتور مصطفى محمد الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبدالفتاح ابراهيم أبومهره بكلية العلوم جامعة طنطا، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعات صينية والمانية من نشر بحث مرجعي عن أحدث تكنولوجيا استخدام مخلفات زيوت الطعام و الطبخ في انتاج الديزل الحيوي.

أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث،فى بيان له،أن الجامعة تسير بخطي استباقية لتكريس ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة منذ اطلاقها لمؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، وبما يتواكب مع المشروع القومي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن جامعة طنطا من أولى الجامعات الداعمة للطاقة المتجددة وحققت فيها نجاحا كبيرًا ، حيث تمكنت في السنوات الأخيرة من نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية مرموقة، موجهًا التهنئة للدكتور مصطفي الشيخ وفريق البحث .

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو الفريق البحثي ، أن هذه المجلة تعد واحدة من أكبر المجلات المتخصصة في مجال الطاقة والاحتراق علي مستوي العالم بمعامل تأثير 26.47 .

وأضاف "الشيخ" ، أن هذا البحث يعتبر البحث الأول لجامعة طنطا والذى يتم نشره فى هذا المجلة المرموقة، والبحث الثاني لجامعة القاهرة منذ 39 عام وجامعات مصر علي الإطلاق.