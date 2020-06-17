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جامعة حلوان: تدشين منصة إلكترونية للجامعة لخدمة التعليم الهجين والطلاب

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:00 ص
جامعة حلوان: تدشين منصة إلكترونية للجامعة لخدمة التعليم الهجين والطلاب جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان، أن كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تعمل حاليا على إعداد منصة إلكترونية جديدة للجامعة لاستخدامها فى منظومة التعليم الهجين الجارى دراستها للبدء فى تطبيقها بالعام الجامعى المقبل.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إلى جانب استخدام المنصة فى تطبيق منظومة التعليم الهجين سيتم استخدامها لخدمة الطلاب بصورة أساسية، حيث ستضم لينكات لكل المقررات والبرامج الدراسية سواء كان هجين أو نظام التعليم المعتاد.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان أن المنصة تهدف إلى تطبيق التعليم الهجين من جانب وتوفير مواد علمية مكملة للدرس الجامعى المعتاد من جانب آخر بما يخدم الطالب الجامعى.

وأشار الدكتور حسام رفاعى إلى أن الهدف من نظام التعليم الهجين التقليل من الكثافة الطلابية بالكليات والمدرجات والقاعات وتقسيم فترات للتعليم الإلكترونى وفترات للتعليم العادية.

وكان الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، قال إن تجربة التعليم عن بعد جاءت بصورة فجائية حتمتها الظروف الراهنة، وبدون وجود فترة استعداد كافية لدى الجامعات، ومع ذلك أرى أن الغالبية العظمى من الجامعات المصرية تمكنت فى فترة وجيزة من إطلاق التعليم عن بعد بصورة ناجحة للغاية، ومن ثم استطاعت إنقإذ ألفصل الدراسى الثانى بطريقة مقبولة أكاديميا، وبدون أن يقع أى ضرر على الطلاب، بل أحسب أنها أتاحت للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس على حد سواء تجربة تعليمية مختلفة ستترك أثرا على طبيعة التعليم الجامعى مستقبلا.

وأضاف رفاعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجربة هذا ألفصل الدراسى ستترك أثرا كبيرا على التعليم الجامعى فى مختلف دول العالم، وستسرع من وتيرة إدخال نظم التعليم عن بعد فى مختلف الجامعات، وأحسب أننا سنرى فى السنوات القادمة تزايدا فى عدد البرامج الأكاديمية التى ستطرح عن بعد، وسيزداد الاعتراف بها كبرامج أكاديمية معتمدة.


جامعة حلوان

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حسام رفاعى

التعليم الهجين

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