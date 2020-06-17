جامعة حلوان تبحث آليات تنمية وتطوير المناطق العشوائية المحيطة

كتب محمد صبحى

عقد مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز اجتماعًا مع العديد من مسئولي الجمعيات الأهلية بهدف بحث آليات تطوير المناطق العشوائيات بحلوان بصفة خاصة ومحافظة القاهرة بصفة عامة، وذلك في إطار الجهود المجتمعية لجامعة حلوان لتطوير المناطق العشوائية ودعم مواطنيها برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، جاء هذا الإجتماع في إطار دعم الخطة الاستراتيجية للجامعة وخطة الجامعة 2025، حيث عقد الإجتماع التمهيدي مع مدراء بعض الجمعيات الأهلية بحلوان لمناقشة آليات تطوير المناطق العشوائية فى حلوان وذلك من خلال التدخلات المهنية المشتركة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة من كل كليات الجامعة مع مركز رصد والجمعيات الأهلية، التى تقع تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مشاركة ثلاثية بين كل من قطاع البيئة، ومركز رصد، والجمعيات الأهلية، لإحداث التنمية المتكاملة و المستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.



وأسفر الإجتماع عن الإتفاق على آليات وسبل التعاون وتحديد المناطق التي سيتم العمل على تطويرها وذلك بالاتفاق مع حى حلوان وأجهزة أخرى ذات صلة بجوانب التطوير، حيث سيتم دراسة احتياجات المناطق التي تم اختيارها للتطوير لبحث سبل التمويل وتوزيع المهام على الجهات الحكومية والأهلية، كما تم وضع أجندة عمل ليتم تنفيذها وفقاً لخطة زمنية محددة لتحقيق التنمية والتطوير بالعديد من المناطق العشوائية محل التطوير، وذلك وفقا لخطط و توجهات الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة للمناطق العشوائية وتطوير كافة جوانها.







مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (1)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (2)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (3)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (4)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (5)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (6)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (7)



مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومسئولي الجمعيات الأهلية (8)







