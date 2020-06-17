تنفيذ 14 قرار إزالة لـ"تند" و"أكشاك"مخالفة بالسوق التجارى شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نفذت حملة مكبرة شنّها حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء دكتور حسن الإمام، أكثر من (14) قرار إزالة لمخالفات داخل السوق التجاري بسموحة.

وأشار حى شرق فى بيان صادر اليوم إلى أن الحملة جاءت بحضور العميد شريف حسني نائب مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد أكرم توفيق وكيل الإدارة والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وسكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق بالحي وفريق هندسي متخصص.

وقد تم تنفيذ (7) قرارات إزالة بأرقام؛ (778) و(777) و(781) و(786) و(782) و(787) و(788) لعام 2019م، لعدد من "التند" الخشبية تتعدى على سعة المنفعة العامة بالطابق الأرضي بالسوق التجاري الرئيس بشارع فيكتور عمانويل بسموحة وكذلك "تند" من الصاج والجلد المشمع، كما تمت إزالة القواعد الناتجة عن إزالة التند.

بالإضافة إلى تنفيذ (7) قرارات بأرقام؛ (755) و(756) و(754) و(753) و(752) و(751) و(758) لعام 2019م، بإزالة للتند الصاج بالسوق التجاري الفرعي الأول بشارع إسماعيل حلمي وأيضًا الأكشاك الخرسانية المخالفة.