اليوم السابع
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تنفيذ 14 قرار إزالة لـ"تند" و"أكشاك"مخالفة بالسوق التجارى شرق الإسكندرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:06 م
تنفيذ 14 قرار إزالة لـ"تند" و"أكشاك"مخالفة بالسوق التجارى شرق الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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نفذت حملة مكبرة شنّها حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء دكتور حسن الإمام، أكثر من (14) قرار إزالة لمخالفات داخل السوق التجاري بسموحة.
 
وأشار حى شرق فى بيان صادر اليوم إلى أن الحملة جاءت بحضور العميد شريف حسني نائب مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد أكرم توفيق وكيل الإدارة والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وسكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق بالحي وفريق هندسي متخصص.
 
وقد تم تنفيذ (7) قرارات إزالة بأرقام؛ (778) و(777) و(781) و(786) و(782) و(787) و(788) لعام 2019م، لعدد من "التند" الخشبية تتعدى على سعة المنفعة العامة بالطابق الأرضي بالسوق التجاري الرئيس بشارع فيكتور عمانويل بسموحة وكذلك "تند" من الصاج والجلد المشمع، كما تمت إزالة القواعد الناتجة عن إزالة التند.
 
بالإضافة إلى تنفيذ (7) قرارات بأرقام؛ (755) و(756) و(754) و(753) و(752) و(751) و(758) لعام 2019م، بإزالة للتند الصاج بالسوق التجاري الفرعي الأول بشارع إسماعيل حلمي وأيضًا الأكشاك الخرسانية المخالفة.

وكان محافظ الإسكندرية، قد شدد على التصدى بكل حزم وقوة لظاهرة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحذر محافظ الإسكندرية المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورًا.

وقال محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه منذ 1 يناير 2020 تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرارا، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورًا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان.
 

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