اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:54 ص
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تموين الأقصر: صرف سلع تموينية بمبلغ 34.9 مليون جنيه بنسبة 80.7%

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:00 ص
تموين الأقصر: صرف سلع تموينية بمبلغ 34.9 مليون جنيه بنسبة 80.7% الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً منذ بدء شهر يونيه الجارى، بصرف سلع تموينية بمبلغ 34.9 مليون جنيه بنسبة 80.7% من إجمالى الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.6 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 73500 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر مايو، وتم صرف 36.7 مليون رغيف بلدي بالبطاقات التموينية بمعدل 2.6مليون رغيف / يوم، وتم صرف كمية من الدقيق البلدي قدرها 2331.600 طن  من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه خلال المتابعات تم رصد إنتظام حركة الأسواق والاسعار خلال الفترة الماضية وبالاسعار المناسبة وكذلك المواد البتروليه والبوتاجاز بالاسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية منذ بدء شهر يونيو الحالى، إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، حيث أسفرت الحملات على مدار الأيام الماضية عن تحرير 575 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، وذلك للمخابز عبارة عن نقص وزن ومواصفات وقائمة وميزان ونظافة وسجلات وغيرها، وفى الأسواق جاءت المخالفات عبارة عن عدم اعلان عن أسعار، وشهادات صحية وادارة بدون ترخيص وغيرها، كما أكدت المديرية على تشديد الرقابة على الأنشطة المختلفة ومراقبة الأسواق، وفى ضوء رصد شكاوى المواطنين من نقص سلعة السجائر وبيعها أزيد من السعر فقد كثفت مديرية التموين بالأقصر من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية.


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