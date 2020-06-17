تكثيف الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

تكثف المنطقة الأزهرية بالإسكندرية جهودها بناءً على تعليمات الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، استعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية إنه تم اليوم الأربعاء ، التواصل إدارة العلاقات مع مديرية الصحة بالإسكندرية، ومسؤلى الصحة المدرسية ساره شاهين والدكتورة ايمان عبد الرحمن وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف.
وأوضحت المنطقة الأزهرية أنه تدريب الزائرة الصحية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لفيروس كورونا.
وأكد الشيخ أحمد هاشم ، رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية على توفير كل مايخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.
كما تواصلت إدارة الأمن بالمنطقة مع مدرية أمن الإسكندرية للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدار ال24 ساعة خلال فترة الامتحانات.
اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وعصام فوزي مدير التعليم الثانوي ؛ مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسئولي أمن اللجان اليوم الأربعاء فى اجتماع عاجل؛ للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية،.
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، أنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامةالطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور سمير عبداللاه مدير إدارة المعلومات، و إسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، و أجمد البرجي رئيس مكتب الوافدين.
وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة،وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر في عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.
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