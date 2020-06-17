اليوم السابع
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تكثيف الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:52 م
تكثيف الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية الشيخ أحمد هاشم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تكثف المنطقة الأزهرية بالإسكندرية جهودها بناءً على تعليمات الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، استعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية إنه تم اليوم الأربعاء ، التواصل إدارة العلاقات مع مديرية الصحة بالإسكندرية،  ومسؤلى الصحة المدرسية ساره شاهين والدكتورة ايمان عبد الرحمن وتم الاتفاق على وجود زائرة صحية لكل لجنة من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجود جهاز قياس درجة الحرارة توفير العلاج اللازم، ووجود طبيب إذا كان هناك مايستدعى ذلك، وتجهيز سيارة إسعاف.

 

وأوضحت المنطقة الأزهرية أنه تدريب الزائرة الصحية على كيفية التعامل مع الإشتباه بأى حالة لفيروس كورونا.

 

وأكد الشيخ أحمد هاشم ، رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية على توفير كل مايخص مواد التطهير للجان ومواد التطهير والكمامات للطلاب وجميع العاملين حرصا على سلامة الجميع.

 

كما تواصلت إدارة الأمن بالمنطقة مع مدرية أمن الإسكندرية للوقوف على الإجراءات الأمنية اللازمه للجان لتنفيذها داخل وخارج اللجان، وتوفير أفراد أمن من الشرطة لتأمين اللجان على مدار ال24 ساعة خلال فترة الامتحانات.

 

اجتمع الشيخ  أحمد هاشم رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، والشيخ  صالح عبدالله مدير الامتحانات، وعصام فوزي مدير التعليم الثانوي ؛ مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومسئولي  أمن اللجان اليوم الأربعاء فى اجتماع عاجل؛ للتأكيد على تعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، و رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية،.

 

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم، أنه ناقش الإجراءات الاحترازية داخل اللجان للحفاظ على سلامةالطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة، بحضور  سمير عبداللاه مدير إدارة المعلومات، و إسماعيل أنور مدير إدارة الأمن، و أجمد البرجي رئيس مكتب الوافدين.

 

وتم التأكيد على الالتزام بالتعليمات، والتزام جميع الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات بارتداء الكمامات، وتطهير اللجان يوميًا قبل وبعد دخول وخروج الطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة،وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم مع محاربة الغش بكافة صوره وأشكاله، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، ومتابعة النظافة والتطهير والتعقيم للجان بصفة مستمرة، ومن يقصر في عمله أو يخالف التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية يتم استبعاده من الامتحانات، وأحالته للشئون القانونية.

 

 

 


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