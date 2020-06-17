تفاصيل ومواعيد وصول الوفد الوزارى للغردقة لتفقد إجراءات استقبال السياحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى، أنه ستصل للمطار فى الخامسة من مساء غد الخميس طائرة خاصة قادمة من مطار القاهرة تقل على متنها وفدا وزاريا من وزراء الطيران والسياحة والصحة والإعلام، وبرفقتهم عدد من مراسلى الصحف المصرية والأجنبية لتفقد الإجراءات الاحترازية والضوابط لفتح حركة السياحة والطيران الدولية بالبحر الأحمر.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه ستبدأ جولة الوزراء بتفقد الإجراءات بمطار الغردقة الدولى، استعدادا لفتح الطيران، ثم متحف آثار الغردقة، وعدد من الفنادق المختلفة للتأكد من الضوابط والشروط بها لاستقبال السياحة.

وسيستكمل الوفد الوزارى بعد غد الجمعة جولة على بعض الفنادق الأخرى ويغادر على متن عبارة بحرية من ميناء الغردقة لمدينة شرم الشيخ، للتأكد من الضوابط والاشتراطات فى فنادق شرم الشيخ.

كانت أكدت جمعية مستثمرى البحر الأحمر أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء سوف يصل للغردقة غدا الخميس وفدًا يضم 4 وزراء هم السياحة والآثار والطيران المدنى والإعلام والصحة ووفد من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية بمصر.

وأكدت الجمعية أن الهدف من الزيارة تفقد جميع الإجراءات الاحترازية بالفنادق المصرية استعدادا لاستقبال السياحة الأجنبية ابتداء من أول يوليو، ولنقل الصورة من ارض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وبعد زيارة الغردقة سوف يتم الانتقال لزيارة فنادق شرم الشيخ، وسوف يكون مصاحب للوفد ممثلى للاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعية مستثمرى البحر الأحمر.