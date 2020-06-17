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تعليم الوادى الجديد يحقق سادس وسابع الجمهورية فى مسابقة الموسوعة واللعبة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:27 م
تعليم الوادى الجديد يحقق سادس وسابع الجمهورية فى مسابقة الموسوعة واللعبة تعليم الوادى الجديد يحقق سادس وسابع بمسابقة الموسوعة واللعبة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، فى بيان له، أن قطاع التعليم بالمحافظة حصد المركزين (السادس والسابع) على مستوى الجمهورية بمسابقة الموسوعة واللعبة للعام الدراسي الحالي 2019- 2020 م والتى يتم تنفيذها بإدارة تنمية مادة العلوم وبالتعاون مع توجيه المادة بالمحافظة والإدرات التعليمية.

وقال مرغنى إن المسابقة أسفرت عن فوز التلميذ محمد مصطفى على من مدرسة البستان للتعليم الأساسى بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز السادس على الجمهورية بالمسابقة، فيما حصدت التلميذة منة محمد عبد الرحيم المركز السابع، وكرم وكيل التعليم بالمحافظة الفائزين اليوم بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، وشمل التكريم المشرفين على المسابقة بحضور عادل قناوى موجه العلوم.

ووجه مرغنى خالص الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية والمشرفين على المسابقة، وذلك لمجهوداتهم المبذولة فى تنمية وصقل مهارات أبنائنا الطلاب والحرص الدائم على تقديم العون لهم.

وفى سياق متصل أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، وذلك فى إطار الإستعدادات للامتحانات والتأكد والاطمئنان على جاهزيتها لانطلاق ماراثون الثانوية العامة ومتابعة ما تم تنفيذه من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد لاستقبال الطلاب المتقدمين لخوض الامتحانات التى تنطلق الأحد المقبل 21 يونيو وحتى 21 يوليو 2020.

واطمأن مرغنى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات والتى تضمن  الراحة والسلامة للطلاب، وجميع القائمين بأعمال الامتحانات ووسط جو صحى آمن يضمن سلامة الجميع.

وأشاد مرغنى بالتزام الجميع وتركيب مظلات واقية من حرارة الشمس داخل مقار اللجان، وبما يضمن عدم التزاحم بين الطلاب وكذا المسافات المتباعدة داخل كل لجنة امتحانية.


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