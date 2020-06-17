اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:58 م
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"تعليم أسوان": تطهير وتعقيم 47 لجنة استعدادا لماراثون الثانوية العامة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:23 م
"تعليم أسوان": تطهير وتعقيم 47 لجنة استعدادا لماراثون الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أكد عبد الكريم لطفى، مدير التعليم العام بأسوان، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بلجان واستراحات ومراكز توزيع الثانوية العامة التى تنطلق الأحد المقبل الموافق 21 يونيو وتنتهي 21 يوليو المقبل في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف مدير التعليم العام بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها 47 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 35 لجنة أساسية ولجنة مكفوفين و 11 لجنة احتياطى، مشيرا إلى أنه تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 149 استراحة (رجال/ سيدات)، وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للسادة المنتدبين اقامة كريمة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز وتعقيم مركزى توزيع الأسئلة بأسوان وإدفو وتم توزيع الكمامات على الأعضاء ودعم المركزين بالمطهرات اللازمة، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية، مضيفا أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات "الصحة والاسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والتموين والأمن والحماية المدنية"، كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة.
 
وتابع مدير التعليم العام بأن المديرية شكلت لجان لمتابعة جاهزية اللجان ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، كما تم تعليق لوحة استرشادية تحتوى على الاجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة "مدرسة" كما تم تعليق ملصقات توعية ضد الفيروس بكل فصل.

وفيما يخص بوابات التعقيم الإلكترونية، أكد "لطفى" أن المديرية شكلت لجنة من التعليم الفنى والتطوير التكنولوجى والتخطيط والمتابعة، بكل إدارة تعليمية لاستلام البوابات والتدريب على تشغيلها ومعالجة أى أعطال بها حال حدوثها. 

 

 


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