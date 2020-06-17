تعرف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لجامعة بنها

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه فى إطار مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى إطار سياسة التحول الرقمى التى تنتهجها الجامعة، أطلقت جامعة بنها عبر موقعها العديد من الخدمات الإلكترونية لخدمة الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا بهدف تيسير الحصول على الخدمات الجامعية عن بعد.

وقال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تمت ميكنة خدمات الطلاب للحصول على أى وثيقة مثل شهادات القيد وشهادات التخرج، مشيرا إلى أنه خلال تطبيق بوابة خدمات الطلاب تمت إضافة خدمات تفاعلية جديدة واستقبال 9000 بحث لطلاب الفرق النهائية لاستلام أبحاث التربية العسكرية.

كما تمت إتاحة خدمة جديدة لطلاب لمرحلة البكالوريوس دفعة 19-20 لاستخراج شهادات التخرج دون اللجوء للذهاب للكليه للتقدم بطلب ومن ثم المتابعه لحين الحصول على الشهادات وجارى اضافه الخريجين لهذه المنظومة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التقدم للالتحاق بالدراسات العليا للعام 2020 - 2021 أصبح مميكنا بالكامل بما فيها دفع رسوم التقدم وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة للحضور لمقر الكلية، مع إخطار المتقدم بموقف طلب الالتحاق.

وأضاف الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات أن كل الخدمات الإلكترونية أصبحت مرتبطة بخدمات الشمول المالى والتحصيل الإلكترونى تيسيرا على الطلاب، حيث يتم دفع مقابل أى خدمة طبقا للوائح والقوانين لاستكمال دورة العمل.

وأشار الدكتور مصطفى السيد مدير نظم المعلومات الإدارية إلى أن الخدمات الإلكترونية تم تصميمها لتتكامل مع أنظمة المعلومات الإدارية بالجامعة من خلال دورة عمل وواحدة يعمل عليها وذلك تكليلا للتعاقدات التى تمت مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر.

وتابع أن ذلك ضمن حزمة الخدمات التى تمت سابقا وهى خدمة مساعده التى أضيفت إلى بوابة خدمات الطالب، حيث استقلبت عدد زيارات تعدت 139 ألف زياره للاستعلام عن البيانات وعلى الاستعلام عن الإيميل الجامعى ومن ضمنها استقبال أكثر من 6000 طلب من الطلاب لإعادة تعيين كلمات المرور تم الرد عليها إلكترونيا بدء من 28 أبريل الماضى حرصا على عدم نزول الطلاب إلى مقار الكليات.