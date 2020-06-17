تعرف على أعظم مناطق مصر الأثرية بالمنيا × 11 معلومة

المنيا - حسن عبد الغفار

تعتبر قرية الشيخ عبادة ثانى أكبر المناطق الأثرية بعد مدينة الأقصر والتى تقع فى محافظة المنيا، "اليوم السابع" ينشر 11 معلومة عن هذه المنطقة:

1- هى قرية الشيخ عبادة أو أنانية بوليس أو حفن المدينة الأثرية واشهر القرى القديمة.

2- تقع قرية الشيخ عبادة على النيل من ناحية الشرق وتبعد عن ملوى 8كم وعن المنيا46كم وهى مدينة أثرية عريقة وعتيقة.

3- قرية الشيخ عباده بناها الإمبراطور هادريان على أنقاض المدينة القديمة بيسا.

4- بدأت قصة إنشاء تلك المدينة عندما كان الإمبراطور هادريان إمبراطور روما فى رحلة نيلية فى نيل مصر لزيارة آثار مصر وفى هذا المكان وبجوار هذه المنطقة تنبأ العرافون بحدوث حدث جلل سيحدث وهناك خسارة كبرى للإمبراطور ولابد من فداء او تضحية تجنبا لهذا المكروه وحتى لا يحدث فقام غلامه يدعى (انتنيوي) بإلقاء نفسه فى النيل فداء للإمبراطور.

5- دفن الإمبراطور غلامه فى هذه المنطقة وبنى له قبرا كبيرا ونحت له تماثيل وأصدر أمرا بأن يكون انتينيو آله يعبد وخاصة أنه مات فى أحضان النيل، وكان المصريون والإغريق لديهم اعتقاد بأن من يموت غرقا فى النيل يرفع إلى درجة القديسين.

6- وجهاء وأغنياء تلك المدينة العريقة أيضا جاءوا إلى الشيخ عبادة وقاموا ببناء بيوتهم بجوار قبر انتنيوى وأصبحت مدينة كبيرة جميلة وبها حدائق وشوارع منظمة منتشرة فيها تماثيل انتنيو.

7- الشيخ عبادة تعد من أعظم مناطق مصر الأثرية بعد الأقصر، حيث تضم على أرضها آثارا فرعونية مثل معبد رمسيس الثانى ومعبد آخر فرعونى على طراز معبد الأقصر ومعبد قبطى وآثار رومانية وآثار قبطية وإسلامية وآثار تعود لعصور مختلفة.

8- الشيخ عبادة أكثر المدن التى تغير اسمها حيث سميت على اسم طبيب رمسيس الثانى ثم غلام هادريان ثم أبحت حفن .

9- هى بلد السيدة مارية زوج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان أبوها شمعون احد وجهاء القبط قد أهداها هى وأختها سيرين إلى المقوقس حاكم مصر.

10- بعد الفتح الإسلامى لمصر جاء عبادة بن الصامت إلى مدينة حفن باحثا عن بيت مارية بالمدينة، وبنى بها أكبر وأول مسجد عرف باسمه.

11- قرية الشيخ عبادة بها آثار لعصور مختلفة، ومنها بيت مارية وبذلك تكون الشيخ عبادة قرية عريقة ومن أكثر البلاد التى مرت عليها عصور مصرية قديمة ومختلفة.