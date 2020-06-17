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تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء 17-6-2020

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء 17-6-2020 محل جزارة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأربعاء، 17- 6 -2020، استقرارا، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أسواق السلع الغذائية زيادة فى العرض لمعظم الأصناف.

وتأتى اللحوم الكندوز، الأكثر إقبالا حيث تتراوح من 120 إلى 150 جنيها فى الكيلو داخل محلات الجزارة، بينما سجلت المشتقات من اللحوم الكندوز أسعارا جاءت كالتالى، بفتيك وأستيك كندوز 120 - 150 جنيها فى الكيلو، السجق 110 - 130  جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 120 - 140 جنيها الكيلو، بينما تراوح أسعار البرجر البلدى بين 110 - 140 جنيها الكيلو، والكوارع فيتراوح سعر الواحدة بين 80 - 100 جنيه، الكبدة البلدى بين 130 - 150 جنيها الكيلو. 

وفيما يخص اللحوم الضأن فقد سجلت أسعارا تتراوح بين 130 - 160 جنيها للكيلو، وتختلف الأسعار بحسب المنطقة، وسجلت اللحوم الجملية أسعارا تتراوح بين 90 - 120 جنيها الكيلو.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية  بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحيكم، رئيس الخدمات البيطرية، إن هناك تعليمات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية  على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.


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اسعار اللحوم في مصر

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