اليوم السابع
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تعرف على أبرز السلع التى تراجعت صادراتها خلال شهر مارس الماضى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:00 ص
تعرف على أبرز السلع التى تراجعت صادراتها خلال شهر مارس الماضى موانئ - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات حكومية، تطور الصادرات التى تراجعت خلال شهر مارس الماضي، وتصدرت القائمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة وسجلت 98.7 مليون دولار، مقابل 129 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع 23.9%.

وتضمنت القائمة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة الصادرات المصرية من منتجات البترول 80 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 273 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 70%، كما بلغت الصادرات المصرية من البترول الخام نحو 67.8 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 127.5 مليون دولار فى مارس عام 2019، بتراجع 46.8%.

وشملت القائمة أيضا، الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 58.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 60.9 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة انخفاض قدرها 3.2%، كما تراجعت الصادرات المصرية من لدائن بأشكالها الأولية إلى 49.9 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 115.6 مليون دولار فى مارس 2019، بتراجع بلغت نسبته 56.8%.

وحققت الصادرات المصرية من منتجات ألبان 25.2 مليون دولار فى مارس الماضى، مقابل 29.5 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع قدرها 14.9%، كما بلغت صادرات مصر من السجاد والكليم نحو 22.2 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 24.4 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

الصادرات المصرية

اخبار الاقتصاد

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