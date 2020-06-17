تعاون بين البنك الأهلى وفورى لتدعيم منظومة التحول الرقمى

فى إطار دوره لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، يتيح البنك الاهلى المصرى بالتعاون مع فورى تقديم العديد من خدمات الدفع الالكترونى لعملاء البنك من خلال بوابة دفع الكترونى خاصة بالبنك، حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى بأن التعاون يأتى ضمن خطط واستراتيجيات البنك الهادفة لتدعيم دوره فى مجال الخدمات المصرفية الالكترونية التى تسعى لتوفير خدمات يواكب بها أحدث الاساليب العمل المصرفي، وكذا تدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع اقل اعتمادا على الكاش، حيث يسعى التعاون مع فورى إلى تشجيع حاملى البطاقات البنكية على استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الالكترونى المتاحة فى اى وقت على مدار اليوم مع امكانية قبول جميع بطاقات الدفع الالكتروني، مشيرا إلى تزايد أهمية التعامل الرقمى فى الفترات الاخيرة خاصة فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد والذى يتطلب تقليل التعامل النقدى وكذا تفادى الازدحام فى اى من أماكن تقديم مختلف الخدمات مراعاة لمعايير الصحة العامة.

واضاف يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن بوابة الدفع الالكترونى للبنك تتيح بالتعاون مع شركة فورى العديد من الخدمات منها سداد فواتير التليفون المحمول وشحن رصيد لجميع شركات الاتصالات، سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، تقديم التبرعات، سداد اشتراكات النوادى والنقابات والقنوات التليفزيونية، سداد أقساط الخدمات التأمينية، سداد مخالفات السيارات، سداد مصاريف الخدمات التعليمية، والطيران، وامكانيه الدفع من خلال التطبيق للتجار المتعاقدين مع فوري.

ومن جانبه أشار كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية إلى أن تقديم خدمات الدفع من خلال بوابه الدفع الإلكترونى الخاصة بالبنك الأهلى المصرى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين البنك وشركة فورى حيث وصل عدد ماكينات فورى المربوطة على نظام تشغيل البنك الأهلى المصرى إلى أكثر من 90 ألف ماكينة توفر خدمه الدفع الإلكترونى عن طريق البطاقات البنكية لتعزيز توجه الدولة نحو الشمول المالى والمدفوعات غير النقدية ، مشيرا إلى أن شركة فورى فى طريقها لاعتماد الدفع بخاصيه رمز الاستجابة السريع QR code وذلك بعد اجتياز كافة الاختبارات اللازمة لأتاحه الخدمة على الماكينات.

وأضاف أشرف صبرى المؤسس والرئيس التنفيذى لفورى أن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلى المصرى يعد استثماراً لخدمات الدفع الإلكترونى فى القطاع المصرفي، ولا سيما البنك الأهلى المصرى الذى يحظى بالنسبة الأكبر من المتعاملين على مستوى الجمهورية..

وتابع صبرى أن تقديم خدمات الدفع الإلكترونى هو خطوة لاستهداف وجذب قاعدة كبيرة من العملاء على مستوى الجمهورية للتسهيل عليهم فى طرق الدفع والمعاملات اليومية والحصول على خدمات التحول الرقمى بطرق أبسط وأسرع وأكثر أمانا وخاصة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك باستخدام جميع البطاقات البنكية للحصول على الخدمات المختلفة، كما يلعب تطبيق myFawry، أيضا دوراً ملموسا وحيويا فى إتاحة خدمات الدفع الإلكترونى حيث أتاح myFawry الدفع لأكثر من 300 خدمة من فواتير المياه، وشحن البطاقات ودفع فاتورة وشحن كارت الكهرباء، الإنترنت، التليفون، اشتراكات النقابات والنوادى والتبرعات لأكثر من 100 جهة خيرية، وما زال التطبيق الأوسع انتشارا يحقق صدى إيجابيا واسعا بالإضافة إلى قبول الدفع بالبطاقات من منافذ فوري.