تطهير وتعقيم 4 قرى بمركز الزقازيق بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - فتحية الديب

شنت الوحدة المحلية التابعة بقرية شيبة مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، بإشراف المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس مدينة الزقازيق، حملة تطهير وتعقيم للشوراع والمنازل بأربعة قرى تابعة لنطاق الوحدة وهى "الباشا - تل مسمار - شيبة والنكارية - الأشراف" كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5570 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والاحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزى، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزى، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزى، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى، ومستشفى الصوفية المركزى".