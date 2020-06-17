اليوم السابع
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تصاعد جرائم العنف ضد المرأة في تركيا.. أب يقتل إبنته في مدينة الأزيغ

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:45 م
تصاعد جرائم العنف ضد المرأة في تركيا.. أب يقتل إبنته في مدينة الأزيغ أب يقتل إبنته في مدينة الأزيغ
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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 قتل أب تركي يدعي ميخائيل .ك ابنته مروة .ك (20 عاما) والتي كانت قدمت إلى مدينة الأزيغ التركية من مدينة ديار بكر حيث كانت تسكن مع والدتها المطلقة، إستعدادا لإمتحان الجامعة الخاص بها وفقا لصحيفة sol التركية. 
 
وحسب الإدعاءات فقد حاول الأب مقابلة إبنته ولكنها رفضت لقاؤه فنشبت بعدها مشادة بين الطرفين، قام الأب بعدها بإطلاق النار علي إبنته وقتلها ثم قام بإصابة نفسه بعد ذلك، ليتم نقله الي المستشفي والإعلان عن وفاة إبنته الشابة.

وكشفت معدلات الجرائم ضد النساء فى تركيا عن النتائج الكارثية لسياسات وخطابات وممارسات حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد المرأة، حيث ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % فى آخر 5 أعوام، ليصبح وضع المرأة التركية فى الحياة العامة حرجًا للغاية.

وفى تقرير سابق لموقع تركيا الآن، أكد أن سياسات السلطة الحاكمة تجاه المرأة جعلت حياتها أصعب، إذ ارتفعت جرائم قتل النساء فى تركيا باستخدام الأسلحة بنسبة 27 % من عام 2015 حتى الآن، وقُتل العام الماضى 564 سيدة، 415 منهن قُتلن بالسلاح.

وكشف تقرير "جرائم المرأة لعام 2019" عن وقوع 2324 جريمة قتل لسيدات فى آخر 5 أعوام، وأن 1753 منهن قُتلن بالسلاح. أما عدد النساء اللواتى قُتلن فى أول شهرين من هذا العام فقد وصل إلى 56 سيدة.

 


تركيا

العنف ضد المراة التركية

المراة التركية

حوادث فى تركيا

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