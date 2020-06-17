تصاعد جرائم العنف ضد المرأة في تركيا.. أب يقتل إبنته في مدينة الأزيغ

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قتل أب تركي يدعي ميخائيل .ك ابنته مروة .ك (20 عاما) والتي كانت قدمت إلى مدينة الأزيغ التركية من مدينة ديار بكر حيث كانت تسكن مع والدتها المطلقة، إستعدادا لإمتحان الجامعة الخاص بها وفقا لصحيفة sol التركية.

وحسب الإدعاءات فقد حاول الأب مقابلة إبنته ولكنها رفضت لقاؤه فنشبت بعدها مشادة بين الطرفين، قام الأب بعدها بإطلاق النار علي إبنته وقتلها ثم قام بإصابة نفسه بعد ذلك، ليتم نقله الي المستشفي والإعلان عن وفاة إبنته الشابة.