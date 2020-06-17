تركيب كاميرات مراقبة لتأمين منشآت وميناء هيئة تنمية بحيرة السد العالى

صرح بذلك المهندس سيد جاد الرب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى باسوان وقال انه تم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة حديثة لتأمين المقر الاداري والورش والمخازن ومتابعة حركة المراكب والصيد وحركة تداول الأسماك علي رصيف ميناء أسوان.

واضاف رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى بأسوان، أن أعمال تركيب الكاميرات استغرقت لمدة شهر كامل بهدف تأمين منشات ومعدات الهيئة التي تقدر بملايين الجنيهات.

فى سياق اخر، أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم حركة تنقلات داخلية لبعض إدارات الديوان العام و رؤساء ونواب الوحدات المحلية حيث تضمنت الحركة نقل كمال حلمى عثمان رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمدينة البصيلية ، بجانب نقل على أحمد على رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمدينة أبو سمبل السياحية.

كما نقل سيد عبد الوهاب مدنى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان رئيساً لمدينة السباعية ، بالإضافة إلى نقل يحيى مصطفى محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو

، مع تعيين أحمد عبد الوهاب محمود مساعد لرئيس مدينة إدفو بدلاً من رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

كما إعتمد أشرف عطية حركة تنقلات داخلية بمبنى ديوان عام المحافظة والتى شملت تعيين العميد ممدوح أبو بكر أبو الحمد مديراً لشئون مكتب محافظ أسوان ، ونقل المهندس عبد الرازق محمود مدير مكتب المحافظ للعمل مديراً لإدارة المشاتى والسياحة بالمحافظة ، بجانب تعيين ناجح مصطفى على مدير المكتب الفنى بالمحافظة للعمل مديراً لإدارة تنمية القرية ، وتعيين أسماء سيف الدين برجاس مدير مكتب نائب المحافظ مديراً للمكتب الفنى ، علاوة على تعيين أحمد سليمان عبده مديراً لمكتب السكرتارية الإدارية الخاصة بمكتب المحافظ .