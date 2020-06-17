اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تركيا تسيطر على طرابلس.. شروط أردوغان تصل للسراج من وزير الخارجية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:21 م
تركيا تسيطر على طرابلس.. شروط أردوغان تصل للسراج من وزير الخارجية اردوغان والسراج
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى موقف يؤكد سيطرة الأتراك على العاصمة الليبية طرابلس، وصل إلى العاصمة منذ قليل وفد تركى يضم وزيرى الخارجية والمالية ومدير المخابرات، حيث إن الشروط التى يفرضها أردوغان والتعليمات الخاصة بخضوع السراج رئيس حكومة الوفاق وصلته عن طريق هذا الوفد التركى. 

وتؤكد هذه الزيارة مدى خضوع حكومة الوفاق إلى تركيا، من خلال استقبال الشروط والتعليمات الجديدة من أردوغان فى موقف يمثل إهانة بالغة لكرامة لشعب الليبى الشقيق، ويبدو أن السراج فى طريقه إلى تسليم العاصمة الليبية إلى أردوغان وتركيا. 

اللافت للنظر وجود وزير المالية التركية ضمن وفد الزيارة، وهو ما يؤكد الحديث عن الولاء المالى الذى يدفعه السراج من أموال الشعب الليبى الشقيق إلى اردوغان، وتأكيده على ما ذكره الجيش الوطنى الليبى من قبل على أن اردوغان يهدف من التدخل فى تركيا للسيطرة على النفط فقط، وسرقة خيرات الشعب الليبى، وهو ما يتحقق من وجود وزير المالية ضمن الوفد التركى الذى تحوم حول زيارته إلى ليبيا العديد من الشبهات حول العلاقة التى تجمع اردوغان والسراج. 


اردوغان

السراج

تركيا

اخبار تركيا

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة