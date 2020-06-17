اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تركيا تسجل 19 وفاة وإصابة 1429 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:28 م
تركيا تسجل 19 وفاة وإصابة 1429 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة التركية مساء الأربعاء، تسجيل 19 وفاة وإصابة 1429 آخرين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بزيادة وفاتين وانخفاض 38 إصابة عن حصيلة الأمس، منوهة برصد 1261 حالة تعاف من فيروس كورونا بزيادة 246 حالة عن حصيلة الأمس، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت الصحة التركية تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729.، كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة