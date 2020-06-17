تركيا تسجل 19 وفاة وإصابة 1429 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة التركية مساء الأربعاء، تسجيل 19 وفاة وإصابة 1429 آخرين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بزيادة وفاتين وانخفاض 38 إصابة عن حصيلة الأمس، منوهة برصد 1261 حالة تعاف من فيروس كورونا بزيادة 246 حالة عن حصيلة الأمس، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، أعلنت الصحة التركية تسجيل 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 182114 والوفيات إلى 4729.، كما أعلنت نقابة العاملين بالصحة الثوريين في تركيا أن 12 شخصًا يعملون في مستشفى "إبن سينا" بجامعة أنقرة قد أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي فقط، حيث جاء في بيان النقابة أن أسباب انتشار الفيروس نتيجة لخطوات التطبيع ، وتم التأكيد على أن عمال النظافة والصيانة يتعرضون للخطر في المستشفيات.

وتقدمت النقابة بمطالب للحفاظ علي العاملين في مجال الصحة، من بينها توفير حق التنقل في ظروف صحية، وعمل مسحات بشكل منتظم، وتوفير معدات الحماية الشخصية بشكل كامل ومنتظم، وتوفير أماكن استراحة كافية في أماكن عمل المستشفيات، كما يجب جعل مناطق الاستراحة الحالية صحية أكثر.