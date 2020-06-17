اليوم السابع
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تراجع بورصة البحرين بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:32 م
تراجع بورصة البحرين بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 396.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%.
 
وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، أن "كاليغو ليمتد"، وهي إحدى شركات محفظتها الاستثمارية وأول مزود في العالم لخدمات البيانات المدارة من طرف إلى طرف، استحوذت على "آيتوميك فويس أند داتا ليمتد" التي تتخذ من كوك ودبلن في إيرلندا مقراً لها، والمتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وحلول تكنولوجيا المعلومات والصيانة وخدمات مايكروسوفت وآزور.
 
وتضع "كاليغو"، التي تأسست عام 2012، وتتخذ من جزيرة جيزري مقراً لها، البيانات وخصوصيتها في صلب مجموعة فريدة من خدمات البيانات المدارة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الخدمات المدارة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية المدارة وخدمات خصوصية البيانات وخصوصية أجهزة خدمات التعلم الآلي.
 
ودعمت إنفستكورب شركة كاليغو عام 2016، واستثمرت أكثر من 20 مليون دولار أمريكي في الشركة منذ تلك الحين للمساعدة في تسريع ابتكار منتجاتها وخطط توسعها الدولي، سواء بشكل عضوي أو من خلال عمليات الاستحواذ.
 

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