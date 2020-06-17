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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وحيداً بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:17 ص
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وحيداً بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفعت باقي المؤشرات، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12485 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4163 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة.
 
 
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسمنت سيناء، الإسماعيلية مصر للدواجن.
 

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