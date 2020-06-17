اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تخفيف للقيود فى دبي.. السماح لكبار السن والأطفال بزيارة المولات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:59 م
تخفيف للقيود فى دبي.. السماح لكبار السن والأطفال بزيارة المولات دبي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت اللجنة العُليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي استئناف العمل ضمن مجموعة جديدة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الخميس، وذلك في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمكافحة فيروس كوفيد-19 سواء الاتحادية منها أو المحلية وفقا لصحيفة الامارات اليوم.

وتنوّعت الأنشطة الجديدة المُصرَّح بها كلاً من: المكتبات العامة، والمتاحف الخاصة وصالات الفنون والغاليريهات، والخدمات المنزلية بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم، وخدمات التجميل المنزلي، والعمليات الجراحية الاختيارية المعقدة والتي يستغرق إجراؤها أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

كما تشمل الأنشطة التي سيتم استئناف العمل فيها: الأنشطة السياحية الخارجية مثل التخييم، وأحواض السباحة ومراكز اللياقة والرياضات المائية، والحدائق المائية، والأنشطة المائية التفاعلية، كذلك استئناف عمل قاعات العرض السينمائي ثلاثية الأبعاد (3D) ورباعية الأبعاد (4D)، وفتح مناطق الرياضة والألعاب للأطفال في الحدائق والشواطئ العامة، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية المُعلنة.

وشمل القرار كذلك السماح باستقبال كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الـ60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة في المراكز التجارية، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن باقي الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنّب الأماكن المزدحمة.

وأوضحت اللجنة العليا أن القرار يأتي في إطار العودة التدريجية للأنشطة الاقتصاديّة والخدميّة مع عدم التفريط أو التهاون في التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير، وحذرت من التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية.


دبي

الامارات

كورونا

مولات

كبار السن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة