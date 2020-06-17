أسيوط – هيثم البدرى

تحرير 80 محضرا للمخابز والأسواق ورفع 100 طن مخلفات فى أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع مباحث التموين، وخلال حملة مكبرة من ضبط 80 محضر تموينى لعدد من المخابز ومحلات السوبر ماركت بنطاق مراكز المحافظة وتحررت المحاضر اللازمة ويأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ اسيوط بضرورة تكثيف الحملات بشكل مستمر وضبط الاسواق ومراقبة الاسعار والمخابز وتوفير السلع للمواطنين وعدم التهاون فى اى مخالفات وتكثيف الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع اى تلاعب بالاسعار والالتزام بالاسعار الرسمية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالف يتلاعب بقوت المواطنين والمقررات التموينية التى كفلتها لهم الدولة.

وكانت الحملات المفاجئة التى شنتها مديرية التموين على المحال، والأسواق، والمخابز قد تمكنت من تحرير 80 محضرا منها محاضر غش تجارى، وعدم اعلان اسعار، وعدم وجود سجلات، ومحاضر للمخابز، وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن، ومواصفات، وعدم نظافة، ووصول الدعم لمستحقيه، وعدم تمكين اللجان المكلفة من مديرية التموين بفحص ماكينات صرف الخبز، والسجلات لموجودة داخل بعض المخابز فضلا عن استهداف عدد كبير من المحلات التجارية ببعض الأسواق ومراجعة الأسعار وانتاج الصلاحية والإنتهاء

من ناحية أخرى، قامت رئاسة مركز ومدينة القوصية بأسيوط برفع 100 طن من مخلفات المبانى من الأتربة والطوب وغيرها من مخلفات المبانى والملقاه على حواف الترع بنطاق مركز، ومدينة القوصية، وذلك بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بضرورة عدم وجود أى مخلفات ملقاه على الترع و على الطرقات العامة بما يوثر على السيولة المرورية بالطرق ويؤثر على مجرى المياه بالترع والمصارف وينشر الأمراض والأوبئة وخاصة مع انتشار فيرو كورونا المستجد الذى يضرب العالم وتحول الى جائحة .

ومن جهتها قالت هويدا الشافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية فى تصريح خاص لليوم السابع أن اللواء عصام سعد وجه بضرورة متابعة رفع مخلفات المبانى والقمامة، الملقاة على جانبى الترع، والمصارف، و الإستمرار فى حملات النظافة بكل مراكز المحافظة مع المتابعة الدورية لأى مخلفات ملقاة على الترع، والمصارف والتى من الممكن أن تتسبب فى إعاقة المياه وجريانها إذا وصلت الى مجرى المياه عن طريق تتابع التراكم .

كما أوضحت رئيسة مركز ومدينة القوصية أن هناك مواصلة لحملات الرش والتعقيم بصورة يومية لمكافحة إنتشار العدوى وحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد مع إطلاق حملات توعية مستمرة للمواطنين على مدار اليوم فضلا عن المتابعة المستمرة لقسم الحميات بمستشفى القوصية المركزى الذى تم تحويله لقسم عزل لمرضى كورونا.