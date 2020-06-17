تجديد حبس عاطلين لقيامهما بقتل سائق ودفنة بأرض زراعية بطوخ لسرقة توك توك

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما باستدراج سائق وقتله ودفن جثتة بقرية المنزلة التابعة لدائرة المركز.

وفى سياق متصل كان قد قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثته بأرض زراعية بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفون بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة كلا من النقباء محمد السعيد وسالم مرضى معاونى مباحث مركز طوخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما ا.ق من قرية المنزلة ولة عنوان اخر بالمطرية، "و م.ك " مقيم الخصوص، وتوالت اعترافات المتهمين، انهما قاما باستدراج المجنى عليه من مدينة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة طلبا منه ترك التوك توك ليستولوا عليه فرفض وأصر على أخذ التوك توك فقاما بخنقه، وقاما بحفر حفرة فى أرض زراعية بقرية المنزلة على عمق 40 مترا وقاما بدفن الجثة بها واستوليا على التوك توك ومتعلقات المجنى عليه وفرا هاربين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتحرر محضر بالواقعة، واحيلا المتهمين للنيابةقرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، باشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثتة بأرض زراعية بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بأنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.