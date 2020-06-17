اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين لقيامهما بقتل سائق ودفنة بأرض زراعية بطوخ لسرقة توك توك

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:04 م
تجديد حبس عاطلين لقيامهما بقتل سائق ودفنة بأرض زراعية بطوخ لسرقة توك توك حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما باستدراج سائق وقتله ودفن جثتة بقرية المنزلة التابعة لدائرة المركز.

وفى سياق متصل كان قد قرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثته بأرض زراعية بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغا من أهالى قرية المنزلة بعثورهم على جثة فى مدفونة بأرض زراعية بالقرية، وانتقل على الفور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر مقتولا ومدفون بالأرض، وتبين أن الجثة مقتولة بطريق الخنق ويرتدى قميصا أسود وبنطالا وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة كلا من النقباء محمد السعيد وسالم مرضى معاونى مباحث مركز طوخ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما ا.ق من قرية المنزلة ولة عنوان اخر بالمطرية، "و م.ك " مقيم الخصوص، وتوالت اعترافات المتهمين، انهما قاما باستدراج المجنى عليه من مدينة الخصوص بحجة توصيلهما إلى مدينة طوخ، وعقب وصولهما إلى قرية المنزلة طلبا منه ترك التوك توك ليستولوا عليه فرفض وأصر على أخذ التوك توك فقاما بخنقه، وقاما بحفر حفرة فى أرض زراعية بقرية المنزلة على عمق 40 مترا وقاما بدفن الجثة بها واستوليا على التوك توك ومتعلقات المجنى عليه وفرا هاربين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتحرر محضر بالواقعة، واحيلا المتهمين للنيابةقرر المستشار محمود طارق رئيس نيابة طوخ، باشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق وسرقة التوك توك الخاص به، ودفن جثتة بأرض زراعية بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بأنتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والشهود العيان على الواقعة.

 

 


طوخ

مقتل سائق

اخبار مصر

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة