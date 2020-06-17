اليوم السابع
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تجديد إعارة 53 إماما من العاملين بوزارة الأوقاف إلى سلطنة عمان

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:54 م
تجديد إعارة 53 إماما من العاملين بوزارة الأوقاف إلى سلطنة عمان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء القرار الوزارى رقم (99) لسنة 2020م بتجديد إعارة (53) إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة ، فى إطار الدور الريادى لوزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى جميع أرجاء المعمورة.

وأعلنت الوزارة الأسماء وهم:

  1.  يوسف هارون إبراهيم البلكيمي
  2. محمود إبراهيم عبدالغنى
  3. أحمد محمد حسانين حسن جلهوم
  4. خلف كامل محمود عقيلى
  5. مصطفى محمد حافظ محمد
  6. عبدالمحسن عبدالفضيل محمود سالم
  7. صباح جابر على عبدالله
  8. السيد عبدالرحمن على موافى
  9. فتحى محمد محمود عبدالعال
  10. عبدالرزاق أبوالفتوح عبدالله عبدالرزاق
  11. محمد سليمان أحمد محمد بدر
  12. أيمن عدلى شحاته عبدالله
  13. طه صلاح هندى هيكل
  14. سامى صبحى ابواليزيد رمضان
  15. السعيد ربيع أبوالعينين على
  16. عصام حسن محمد مرسى
  17. ناصر ناجح على أحمد
  18. الفاتح على عشماوى
  19. حداد عبدالتواب محمود محمد
  20. روبى محمد عبدالمحسن عبدالله
  21. علاء الدين عبدالمنعم موسى محمد
  22. أبو بكر محمد سعيد عبد العزيز
  23. مصطفى أحمد مرتضى عبدالعظيم
  24. صلاح حامد محمد محمد بحيرى
  25. جمال عبدالوهاب محمد حسن
  26. عاطف أحمد محمد أحمد متولى الفران
  27. أبو أحمد إبراهيم عبدالفتاح السيد
  28. يوسف محمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمد جعفر
  29. زكريا عبدالرحمن أحمد النادى
  30. حسن محمد أحمد فواز
  31. عبدالكافى محمد بندارى على
  32. رمضان على عبدالله أبوسالم
  33. محمد فاروق إسماعيل سرحان
  34. أشرف محمد أبو العزم محمد اليمانى
  35. على حسين محمد أحمد
  36. محمد على على محمد مشعل
  37. إبراهيم مرعى علام عبدالرسول
  38. محمد محمد محمد البسيونى
  39. عبدالحميد إبراهيم جمال مصطفى
  40. محمد محمود عبدالغنى سليمان
  41. محمد مرسى محمد المرغلى عبدالعال
  42. أحمد محمد حسنين أحمد
  43.  
  44.  
  45. عادل مصطفى على باشا
  46. صالح يوسف أحمد سليمان داود
  47. وليد زكى قطب أحمد
  48. عبدالرحمن محمد محمد عبدالرحمن
  49. محمد عبدالعزيز عبدالنظير على
  50. علاء كمال إبراهيم شبل
  51. ناصر بسيونى على عيسى
  52. عبدالله عبدالفتاح عبداللطيف حميد
  53. إبراهيم عيسى رمضان محمد
  54. هانى الدسوقى الدسوقى شتات
  55. محمد عبدالعظيم عبداللطيف عطية

الأوقاف

أئمة الاوقاف

وزارة الأوقاف

علماء الاوقاف

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