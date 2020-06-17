تجديد إعارة 53 إماما من العاملين بوزارة الأوقاف إلى سلطنة عمان

كتب على عبد الرحمن

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء القرار الوزارى رقم (99) لسنة 2020م بتجديد إعارة (53) إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة ، فى إطار الدور الريادى لوزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى جميع أرجاء المعمورة.

وأعلنت الوزارة الأسماء وهم: