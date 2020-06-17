تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.490 ليصل إلى مستوى 5053.05 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 1.650 نقطة ليصل إلى مستوى 5492.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 7.600 نقطة ليصل إلى مستوى 4195.18 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.19% رابحاً 49.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4125.23 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 68.4 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار كويتى عبر 3738 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.16%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.94%، يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم سهم البنك التجاري الكويتي بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.43% ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 4.84%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.67%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية-فيوتشر كيد، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة خالد بدر المجرن الرومي الرئيس التنفيذي من منصبه لأسباب شخصية، على أن يزاول مهام عمله حتى تاريخ 14 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي: -

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.