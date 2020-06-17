تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وأسواق الإمارات تربح نحو 2 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.04% رابحاً 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.97 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.1% رابحاً 47.815 نقطة ليغلق عند مستوى 4376.422 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.02% رابحاً 1.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.67 نقطة، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.28 نقطة.



بورصة دبي تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.04% رابحاً 0.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 247.8 مليون سهم محققة ما قيمته 203.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3797 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.63%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.53%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 43.7 مليون درهم.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% خاسراً 4.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1274.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيمة 396.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 19.01% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.18%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.97%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.88%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.43%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% خاسراً 10.51 ليغلق عند مستوى 5044.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% خاسراً 16.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5447.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحاً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 4189.55 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.4% رابحاً 57.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4133.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 101.9 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون دينار كويتى عبر 5321 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وجاء سهم شركة الأرجان العالمية العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.65%، يليه سهم الشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 9.38%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.82% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 4.74%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.1% رابحاً 47.815 نقطة ليغلق عند مستوى 4376.422 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 494.34 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 56.7 مليون سهم، بقيمة 204.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2084 صفقة.

وصعدت بورصة أبوظبي مدفوعاً بارتفاع قطاع الصناعة بنسبة 4.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.47%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 9.24%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.72%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.01%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.42%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية-أدنوك بنسبة 2.68%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 66.4 مليون درهم.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% خاسراً 7.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.740 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 690.1 ألف ريال عبر تنفيذ 272 صفقة لعدد 40 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 97 أسهم على رأسها "بنك العز الإسلامي" بنسبة 3.28%، ثم سهم "المتحدة للطاقة" بنسبة 3.15%، ثم سهم " كلية مجان" بنسبة 2.48%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المها للسيراميك" بنسبة 4.44%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 3.77%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 3.23%.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 1.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.51% رابحاً 321.97 نقطة ليغلق عند مستوى 9495.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 331.2 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.66%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 0.11%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.03%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 2.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.22%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.98%، ثم ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.57%، قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%.

وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 5.38%، فيما تراجع 124 سهماً على رأسها سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 5.88%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 4.96%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 4%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 905.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة.

و بلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.