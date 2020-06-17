اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:20 ص
خالد صلاح
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تأكيدا لـ "اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:08 ص
تأكيدا لـ "اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة

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تأكيدا لما نشره اليوم السابع أمس، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر
 
وجاء ذلك استمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
 
وقد نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.
 
وقالت الوزيرة ان هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
 
 

صادرات مصر

مستلزمات العدوى

الكمامات

نيفين جامع

اليوم السابع بلس

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