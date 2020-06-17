بيطرى البحر الأحمر : استمرار حملات تحصين الكلاب الضالة بالغردقة ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، عن استمرار حملات الكلاب الضالة بشوارع الغردقة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتنفيذا للقرار رقم 541 لسنه 2017.

وأعلن الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالبحر الاحمر أن المديرية شنت حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة البيئة، والإدارة العامة للبيئة، وحى شمال الغردقة ومركز انيمال كير وفريق إنقاذ الحيوانات بالغردقة وتم تحصين 13 كلب من أماكن شكاوى المواطنين فى منطقه حفر الباطن والشهر العقارى والتقوى وميدان الدهار.

كما تم تحصين 3 كلاب صغيره من منطقه عرابيا واخر فى منطقة الإحياء مصاب شلل نصفى تم فحص وتسليمها إلى انيمال كير وتحصينها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خصى الذكور و تعقيم الإناث والحملة مستمره صباحا ومساءا حسب خطه وشكاوى المواطنيين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعلى التوازن البيئى .

كان عقد محافظ البحر الأحمر الأحد الماضى اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصرى لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

استمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطرى فيما يتعلق بالتصدى لهذه الظاهرة، وشاهد عرضاً مصوراً لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقاً للأسس العلمية المتبعة فى التخلص الآمن والصحى من هذه الحيوانات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.